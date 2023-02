"Müssen als Verein jetzt wieder sehr eng zusammenrücken"

Mit zwei klaren Zielen startet die SV Guntamatic Ried morgen Abend mit dem Cup-Viertelfinale auswärts gegen den Wiener Sportclub in die Frühjahrssaison. Im Pokal hofft man auf den erneuten Finaleinzug, in der Liga stellt man sich bei den Innviertlern auf einen engen und intensiven Abstiegskampf ein. "Wichtig wird sein, dass wir alle an einem Strang ziehen", sagt SV-Ried-Trainer Christian Heinle im Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten.