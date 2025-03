„move up“: Wirtschaftskammer setzt sich für fitte und gesunde Lehrlinge ein

Der aktuelle Fehlzeitenreport des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) zeigt, dass Muskel-Skelett-Erkrankungen bei Jugendlichen an zweiter Stelle stehen. Um dem vorzubeugen, hat die Fachgruppe der OÖ Freizeit- und Sportbetriebe in der WKOÖ das Pilotprojekt „move up“ ins Leben gerufen. Dabei können Lehrlinge in ausgewählten Fitnessstudios zu vergünstigten Konditionen trainieren. Die teilnehmenden Unternehmen erhalten für jeden Lehrling von der Wirtschaftskammer einen Gutschein über 50 Euro, der im jeweiligen Studio eingelöst werden kann. Aktuell wird das Pilotprojekt in den Bezirken Ried, Grieskirchen und Eferding durchgeführt. Eine Ausweitung auf ganz Oberösterreich ist vorgesehen.

Viele Vorteile

„Den Lehrlingen werden neben dem ermäßigten Tarif verkürzte Laufzeiten sowie eine Beitragsbefreiung, wenn sie die Berufsschule andernorts besuchen, geboten“, sagt Christian Sittenthaler, Branchensprecher der oberösterreichischen Fitnessbetriebe. Robert Steiner, Geschäftsführer der Fachgruppe, spricht von einer „Win-Win-Win-Situation“: „Die Lehrlinge fördern ihre Gesundheit, die Arbeitgeber steigern ihre Attraktivität und die Fitnessstudios bekommen neue Mitglieder.“

Aus dem Bezirk Ried hat sich die Firma Team 7 dem Projekt angeschlossen. Dem Unternehmen mit Hauptsitz in Ried ist die Gesundheit seiner Belegschaft wichtig. „Unsere Mitarbeiter bekommen unter anderem täglich kostenloses Obst, wir veranstalten Workshops zum richtigen Heben und Sitzen und unterstützen Mitarbeiter bei der Raucherentwöhnung“, sagt Team 7 Geschäftsführer Georg Emprechtinger. Die beiden Team 7-Lehrlinge Lejs Karic und Frieda Böhme haben das „move up“-Angebot bereits angenommen und trainieren im Fitnessstudio Injoy in Tumeltsham. „Ich finde es toll, dass mein Lehrbetrieb an der Aktion teilnimmt“, sagt Böhme.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic