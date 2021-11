Frühling 2021, Franz Berneder aus Hohenzell, seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Mountainbiker, stürzt mit seinem Fahrrad in einem Waldstück unweit von seinem Haus entfernt. Beim (illegalen) Befahren des "Trails" kommt es nach einem Sprung mit dem Mountainbike zu diesem schweren Unfall. "In der Landezone wurden unter anderem Äste bewusst verteilt. Mit mehr als 30 km/h bin ich gestürzt und in einen Baum gekracht", erzählt Berneder, der vom Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.