Mountainbiker bei Überschlag schwer verletzt

Der Deutsche war am Donnerstag um die Mittagszeit auf dem Innradweg von Wernstein kommend in Richtung Schärding unterwegs, als es auf einem stark abfallenden Teil der Strecke, parallel zur L1147, zu dem Unfall kam. Offenbar dürfte der 31-Jährige zu stark mit der Vorderbremse gebremst haben, weshalb sich das Mountainbike nach vorne hin überschlug. Wegen seiner Clips-Pedale konnte der Lenker den Sturz nicht verhindern. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der Verletzte wurde von Sanitätern des Roten Kreuz Schärding versorgt und ins Klinikum Schärding gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.