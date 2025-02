Mountain- und E-Bikes im Wert von mehr als 77.000 Euro in Lengau gestohlen?

Eine Reihe von Straftaten wird zwei Männern, 35 und 34 Jahre alt, die sich am Mittwoch ab 8.30 Uhr vor einem Schöffengericht in Ried verantworten müssen, vorgeworfen. Im Kern der Anklage geht es um den Diebstahl von hochwertigen E-Bikes und Mountainbikes aus einem Speditionsunternehmen in Lengau. Im Anschluss sollen die Räder nach Tschechien und in die Slowakei transportiert worden sein. Der Zweitangeklagte war beim Innviertler Speditionsunternehmen angestellt, sein mutmaßlicher Komplize bei einem tschechischen Tochterunternehmen.

Mehr zum Thema Innviertel Innviertel Selbst gebaute "Knaller"? Entschärfungsdienst aus Tirol in Neuhofen im Einsatz NEUHOFEN. Mutmaßlich selbst gebaute pyrotechnische Gegenstände wurden in unmittelbarer Nähe zu Kindergarten und Schule gefunden. Selbst gebaute "Knaller"? Entschärfungsdienst aus Tirol in Neuhofen im Einsatz

Laut Staatsanwaltschaft Ried wurden die wertvollen Räder direkt aus der Lagerhalle des Lengauer Unternehmens entwendet. Die Ermittler gehen davon aus, dass es weitere Komplizen gegeben haben dürfte. Der Erstangeklagte (35) ist wegen schweren Diebstahls, Geldwäscherei und Verleumdung angeklagt. Er soll an einem Diebstahl im Juni 2023 wesentlich beteiligt gewesen sein. Ihm drohen zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft. Dem 34-Jährigen wird das Verbrechen des gewerbsmäßigen schweren Diebstahls zur Last gelegt. Immer wieder soll er laut Staatsanwaltschaft E-Bikes und Mountainbikes gestohlen haben. Der Wert der Fahrräder wird in der Anklage mit 77.750 Euro beziffert. Zudem werden dem Mann noch Veruntreuung und Geldwäscherei vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen dem 34-Jährigen zwischen einem und zehn Jahren Haft. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif