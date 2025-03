Motorschaden: Pilot musste auf Feld bei Schildorn notlanden

"Absturz kleines Luftfahrzeug": mit diesen nicht alltäglichen Einsatzstichworten wurden die Kräfte der örtlichen Feuerwehr am frühen Sonntagnachmittag zu einem Feld im Gemeindegebiet von Schildorn (Bezirk Ried im Innkreis) gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um keinen Absturz, sondern um eine kontrollierte Notlandung eines Leichtflugzeuges handelte.

Auch Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren vor Ort. Bild: TEAM FOTOKERSCHI / FEUERWEHR SCHILDORN

Der Pilot, der allein von Deutschland nach Gmunden unterwegs war, hatte während des Fluges einen Motorausfall bemerkt und sich zur Außenlandung entschieden. Der erfahrene Pilot konnte das Flugzeug trotz des technischen Defekts sicher landen und blieb unverletzt, hieß es am Sonntagnachmittag seitens der Einsatzkräfte. Vor Ort waren neben der Feuerwehr auch Kräfte der Polizei, die am Nachmittag in Abstimmung mit der Flugsicherung sowie der Flugunfallkommission weitere Untersuchungen durchführten.

