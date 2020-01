Motorradrennen auf Skipiste

Dank künstlicher Beschneiung ist der Eberschwanger Skilift in Betrieb – und es laufen die Vorbereitungen für ein "verrücktes Motorradrennen": Genügend Schnee vorausgesetzt, gastiert Joe Lechners "SnowSpeedHill Race" am Samstag, 29. Februar, in Eberschwang, wo Motorradpiloten, Quadfahrer und Schneemobil-Helden die Piste hinaufrasen wollen.

Am höchsten Punkt der Rennstrecke soll gewendet werden, die Talfahrt fordert via Parcours, einem Riesentorlauf ähnlich gesteckt. 1500 PS-Fans und 120 Starter hatten im Vorjahr das Spektakel genossen, auch der Zieleinlauf liegt direkt vor den Augen der Zuschauer. Seitens der Skiliftbetreiber sei man bemüht, eine gute "Unterlage" zu schaffen, dies hängt aber von den Temperaturen und den damit verbundenen Beschneiungsmöglichkeiten ab.

Vorjahressieger am Start

Auch seitens der Fahrer laufen die Vorbereitungen – mit Thomas Riedler (SSH Open), Armin Ohrlinger (SSH 2) und Kevin Modl (Quadklasse) sind bereits drei der vier Klassensieger wieder am Start, so der Innviertler Joe Lechner: "Ob eine Titelverteidigung gelingt, wird sich zeigen. Bei diesem Schneepirouetten-Event gehört zum fahrerischen Können immer auch eine ordentliche Portion Glück. Insgesamt ein schwieriges Unterfangen."

Kann das Rennen am 29. Februar ausgetragen werden, wird es für Zuschauer ab 16 Uhr spannend, mit dem Beginn der Trainings- und Qualifikationsläufe. Rennbeginn ist um 18 Uhr.

