Motorradlenker mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Der 34-jährige Türke aus dem Bezirk Ried fuhr gegen 18.30 Uhr auf der Frankenburger Landesstraße von Feitzing in Richtung Pramet. In einem kurvenreichen Straßenabschnitt in der Ortschaft Lungdorf kam er aus unbekannten Gründen vor einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz wurde der Lenker etwa 50 Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert, sein Motorrad noch etwa 50 Meter weiter.

Die eintreffenden Polizisten führten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, insbesondere des Notarzthubschraubers "Christophorus Europa 3" die Erstversorgung des Verletzten durch. Der Mann wurde ins Krankenhaus geflogen.