Motorradlenker kollidierte mit Transporter

Ein 53-jähriger Lenker eines Kastenwagens aus dem Bezirk Schärding fuhr am Donnerstag kurz nach 17 Uhr mit seinem Kastenwagen von einem Parkplatz in St. Florian am Inn Richtung B149, Subener Straße.

An der Ausfahrt zur B149 wollte er nach links in die B149 Richtung Suben einzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Schärding auf der B149 Richtung Schärding. Als der 53-Jährige in die B149 einbog, führte der Motorradlenker gerade ein Überholmanöver durch und es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der 20-Jährige wurde dabei verletzt in das Klinikum Schärding gebracht.