Motorradlenker kam von Fahrbahn ab

Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad gegen 14:30 Uhr auf der Hindinger Straße, L1156, Richtung Freinberg. Im Ortschaftsbereich Hinding, Gemeinde Freinberg, kam der Mann in einer Kurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Acker. Er wurde verletzt in das Krankenhaus Schärding gebracht.