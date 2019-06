Motorradlenker in Taiskirchen von linksabbiegendem Auto erfasst

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung der L 513 mit dem Güterweg Kleingaisbach. Ein 48-jähriger Innviertler war Richtung Riedau unterwegs. Als er nach links in den Güterweg abbog, stieß der Pkw mit dem entgegenkommenden Motorradlenker zusammen. Der 55-Jährige aus dem Bezirk Perg kam zu Sturz. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in den MedCampus III nach Linz gebracht.

Es ist einer von mehreren Motorradunfällen, die sich am Pfingstwochenende in Österreich ereignet haben. Sechs Lenker kamen dabei ums Leben. Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie hier.

Lokalisierung: Hier ist es zu dem Unglück in Taiskirchen gekommen