Motorradfahrer über Auto geschleudert und schwer verletzt

Die 65-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr am Samstag um 14:10 Uhr mit ihrem Pkw von einer Hauseinfahrt in Obernberg auf die L1100. Dabei stieß sie mit dem in Richtung Katzenberg fahrenden 58-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Ried zusammen. Der Motorradlenker wurde über den Pkw geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Auch die Pkw-Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt.

Beide wurden ins Krankenhaus Ried gebracht.