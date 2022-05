Motorradfahrer stürzte und wurde lebensgefährlich verletzt

Zum Unfall kam es gegen 19.30 Uhr auf der B141: Der 24-jährige Motorradlenker kam in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab und durchschlug einen Zaun eines Firmengeländes, berichtete die Polizei am Sonntagmorgen. Der junge Mann stürzte und kam nach etwa 80 Metern zum Liegen. Zwei Augenzeugen eilten sofort zu ihm, alarmierten die Rettung und leisteten erste Hilfe, so die Polizei. Obwohl der Lenker Schutzkleidung und einen Sturzhelm getragen hatte, wurde er lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler-Klinikum nach Linz geflogen.