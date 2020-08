Motorradfahrer rutschte auf Rollsplit aus - verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Mittwoch gegen 12:30 Uhr mit seinem Leichtmotorrad auf der B 143 im Hausruckwald in Richtung Eberschwang unterwegs. In diesem Bereich führte die Straßenmeisterei Ried im Innkreis mit Ausbesserungsarbeiten am Asphalt durch und trug dafür kleinflächig Rollsplitt auf der Fahrbahn auf.

In der dortigen Linkskurve kam der 53-Jährige ins Schleudern und stürzte. Der verletzte Motorradlenker musste vor Ort vom Notarzt erstversorgt werden und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Vöcklabruck geflogen.