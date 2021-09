Motorradfahrer prallte gegen Traktor

Der Unfall ereignete sich in Pischelsdorf (Bezirk Braunau) gegen 12.30 auf der L 1025 Richtung Kreuzung mit der L 503, wie die Polizei am Freitag berichtete. Der 57-jähriger Motorradlenker war mit einer 48-Jährigen gemeinsam auf dem Fahrzeug Richtung Gundertshausen unterwegs. Ein 56-Jähriger fuhr gleichzeitig mit seinem Traktor mit einem Zweiachsanhänger von Auerbach kommend auf der L 1025 Richtung Kreuzung mit der L 503. Nachdem er bei der Kreuzung anhielt, wollte er die L 503 überqueren. Der Motorradlenker prallte frontal gegen die Fahrzeugseite des Traktors. Die beiden Motorradfahrer wurden verletzt und mussten vom Notarztteam des Rettungshubschraubers erstversorgt und in das Krankenhaus geflogen werden, so die Polizei am Freitagabend.