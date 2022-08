Motorradfahrer kollidierte mit Pkw-Lenker

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf der Kreuzung der Gemeindestraße Gstaig mit der L1025, wie die Polizei am Donnerstagabend berichtete. Der 45-Jährige Motorradfahrer wurde vom 49-Jährigen Pkw-Lenker erfasst und das Motorrad in das angrenzende Wiesenstück geschleudert. Der 49-Jährige alarmierte sofort die Rettung und leistete dem verletzten Motorradfahrer Erste Hilfe. Der Motorradlenker wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Salzburg eingeliefert. Der Pkw-Lenker dürfte leicht verletzt worden sein.