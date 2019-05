Motorradfahrer in Ried schwer verletzt

Der 59-jährige Rieder war am Sonntag mit seinem Motorrad unterwegs und stürzte beim Abbiegen in einer Siedlungsstraße in Stötting in der Gemeinde Mühlheim. Grund dafür war laut angaben der Polizei ein neu montierte Hinterreifen, der beim Einbiegen wegrutschte. Durch den Sturz auf die Fahrbahn erlitt der Mann vermutlich Verletzungen an der Wirbelsäule. Er wurde ins Krankenhaus Braunau gebracht.

