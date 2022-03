Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Der 51-Jährige aus dem Bezirk Ried war im Gemeindegebiet von Ried im Innkreis an der Kreuzung der B143 mit der B141 mit dem Pkw einer 63-jährigen Mühlviertlerin zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann von seinem Bike geschleudert. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Versorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Die Unfallgegnerin blieb unverletzt, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit.