Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Der Mann fuhr am Donnerstagabend um etwa 21 Uhr mit seinem Motorrad auf der Schaunberger Landesstraße in der Gemeinde Eschenau in Richtung Waizenkirchen. Im Ortschaftsbereich von Reith kam er aus unbekannter Ursache mit dem Vorderrad auf das Bankett und in weiterer Folge rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei berichtet.

Er fuhr noch etwa 50 Meter in der angrenzenden Wiese weiter und stürzte dann. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wels eingeliefert.

