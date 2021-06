Motorrad fuhr frontal gegen Auto - drei Verletzte, darunter ein Kleinkind

Ein 49-jähriger Salzburger fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Mattseer Straße im Ortsgebiet von Pfaffstätt in Richtung Mattighofen. Zeitgleich lenkte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Braunau seinen Pkw - mit seiner 27-jährigen Frau auf der Rückbank, sowie deren 6 Monate alten Sohn - in die Gegenrichtung. Bei einer Rechtskurve fuhr der Motorradlenker den eigenen Angaben nach zu schnell und kam am Kurvenausgang über die Fahrbahnmitte hinaus. Dabei kam es zum Frontal-Zusammenstoß, wodurch der Motorradlenker unbestimmten Grades verletzt in das Krankenhaus Salzburg eingeliefert werden musste. Der Pkw-Lenker wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Braunau gebracht, ebenfalls sein Sohn zur Untersuchung auf mögliche Verletzungen.