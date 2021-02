Nach der bisher erfolgreichsten MotoGP-Saison geht KTM zuversichtlich ins Jahr 2021. Drei Siege und acht Podestplätze sowie Beststände in den WM-Endwertungen hat es im erst vierten Jahr für den Innviertler Hersteller in der Motorrad-Königsklasse gegeben. Nun wurden die beiden MotoGP-Teams für die Ende März in Katar beginnende Straßen-WM präsentiert.