Motocrosser mit weiteren Erfolgen

In der heimischen Staatsmeisterschaft kämpft der KTM-Pilot um den Meistertitel, das nächste Rennen findet am 3. Oktober in Niederösterreich statt. Auch für Manuel Bermanschläger gibt es Grund zur Freude: Der Husqvarna-Pilot aus Taiskirchen ist frischgebackener slowenischer Vizemeister in der Open-Klasse. "Ich freue mich, dass ich den Vizetitel nach Österreich mit nach Hause bringe."

Simon Breitfuss konnte nach seinem Doppelsieg in Mehrnbach, wo er beide Junioren-ÖM-Läufe gewann, nun auch den slowenischen MX-2-Meistertitel holen. Mit Spitzenresultaten qualifizierten sich Maximilian und Moritz Ernecker für das EM-Finale, bei dem Maximilian Platz zehn in der EMX85-Tageswertung schaffte. Moritz Ernecker führte sogar im ersten Lauf zu Beginn das Feld an und wurde Neunter. Im zweiten Lauf blieb der Rookie leider außerhalb der Punkteränge.

Der erst 9-jährige Tobias Scharinger behält die Führung im Euro JuniorCup. Timo Scharinger wurde zuletzt Tagessiebter in der 50-ccm-Klasse.