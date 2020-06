Motocross-Event: HSV Ried muss für heuer absagen

Der HSV Ried sagt das für August geplante Motocross-Event zur Staatsmeisterschaft am Güpl in Mehrnbach-Asenham aufgrund der Coronavirus-Situation ab: Der Traditionsverein habe sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht und im Vorfeld zahlreiche Gespräche geführt. 2021 sollen die Hunderten Zuschauer wieder spannende Motocross-Rennen in Mehrnbach zu sehen bekommen.

In Normalzeiten trifft sich Österreichs Motocross-Elite in Mehrnbach zum motorisierten Kräftemessen. Nach einem sehr erfolgreichen Zwei-Tage-Event im Vorjahr, den Staatsmeistertiteln durch die HSV-Ried-Topfahrer Pascal Rauchenecker und Maximilian Ernecker sowie Spitzenresultaten weiterer Vereinsfahrer plante der HSV Ried für heuer ein Spektakel. "Wir waren auch schon in sehr guter Vorbereitung auf unsere Veranstaltung in Mehrnbach. Leider haben auch uns die Begleitauswirkungen der Coronakrise voll erwischt. Wir müssen nun unser Event am Güpl für heuer absagen", sagt Jürgen Kinz, der geschäftsführende Präsident des HSV Ried.

Planung für das Jahr 2021

Man habe sich intensiv mit den behördlichen Auflagen auseinandergesetzt und auch Gespräche mit dem Geländeeigentümer Bundesheer geführt. "Unsere Entscheidung ist auf Absage gefallen. Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitglieder, der Fahrer, der Fans und aller Zuschauer steht im Vordergrund. Deshalb ist aus aktueller Sicht ein Event in unserer Größenordnung nicht durchführbar", so Kinz. Der HSV Ried plane aber bereits für 2021 und möchte die spektakulären Rennen im nächsten Jahr wieder durchführen.

"Dank eines sehr starken Vorstandsteams, vielen fleißigen Mitgliedern und Helfern, besonderen Sponsoren und herausragenden Fahrern wird der Verein vielleicht sogar stärker aus der Krise hervorkommen und dann nächstes Jahr wieder eines der größten Motocross-Rennen Österreichs veranstalten können."

