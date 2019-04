"Most-Roas" auf dem Granatzweg

PRAM. Wandern entlang ehemaliger historischer Grenzen auf dem Granatzweg samt Eröffnung der neuen "Waldwerkstatt" und "Most-Roas".

Neue "Waldwerkstatt" Bild: Privat

Am 1. Mai bietet der Verein "Pram.IM.PULSE" ab 9.30 Uhr von der Pramer Furthmühle aus eine gemütliche Wanderung über elf Kilometer, für die 3,5 bis vier Stunden vorgesehen sind.

Der Weg führt über die Waizröder-Gemeindestraße zum Aussichtsturm in der Ortschaft Gerhartsbrunn und zur neuen Attraktion "Waldwerkstatt". Das vom Künstlernetzwerk "WÜDWUX" in einer ehemaligen Mergelgrube neu angelegte Areal biete Kindern Gelegenheit, zum kreativen Spielen im Wald – bei Steckspielen mit Raupe, Igel, Löwenzahn oder dem Bau von Steinmännchen. Die Waldwerkstatt wird um 10.30 Uhr offiziell eröffnet, vor Ort gibt es Rahmenprogramm unter anderem mit Kulinarik der Berglandmilch mit Käsesommelier Andrea Rabengruber und Möste der Pramer-Mostbauern. Zum Abschluss der Most-Roas wird beim Mostbauer Hans Maier in Renhartsberg eingekehrt.

