Wildleberknödel, Rehschinken mit Birne, Tartare vom Reh mit Wachtelei, geräucherter Gänsehals, Kürbiscremesuppe, zweierlei Schnitzel vom Wild in Kürbis- und Walnusspanade mit Rosmarinkartoffeln, Vanillepowidlparfait und eine Käsevariation zum Abschluss – wem jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft, weiß: Wildwochen sind köstlich und die Innwirtler verstehen zu feiern. Ihre Mitglieder und Kooperationspartner luden sie zum gemeinsamen Wildessen in den Braugasthof Vitzthum in Uttendorf ein.