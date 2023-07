Morgen Abend wird es ernst für die SV Ried

In der ersten Runde des ÖFB-Cups trifft die SV Guntamatic Ried morgen Abend auswärts auf die Spielgemeinschaft Wels. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Die Zeit der Vorbereitung ist also vorbei. Kapitän Marcel Ziegl zeigt sich vor dem ersten Pflichtspiel nach dem Abstieg aus der Bundesliga vorsichtig optimistisch: "Gesamt gesehen kann man mit der Vorbereitung sehr zufrieden sein. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Belmin Beganovic." Die Vorbereitungsspiele mit Höhen und Tiefen dürfe man, so Ziegl, nicht überbewerten.

"Wir sind mit dem Mega-Umbruch, den wir aktuell bewerkstelligen müssen, noch nicht fertig. Ich bin mir aber sicher, dass unsere Fans am Samstag bereits die wichtigsten Verhaltensweisen in unserer Spielidee erkennen können", sagt SV-Ried-Cheftrainer Maximilian Senft, der einen "echten Cupfight" erwartet. "Es wartet ein sehr schweres Spiel auf uns, in dem uns mit Sicherheit alles abverlangt wird", sagt Senft.

