Mordversuch: Schuldspruch ist rechtskräftig

Die 33-Jährige stand drei Mal in Ried vor einem Geschworenengericht

Der Mordversuch einer 33-Jährigen, die im Sommer 2022 in St. Florian am Inn versucht hatte, ihren schlafenden Ehemann mit einem Messer zu töten, machte nicht nur einmal Schlagzeilen. Drei Mal wurde der Geschworenenprozess im Landesgericht Ried völlig neu aufgerollt, die OÖN haben ausführlich berichtet.Die Frau hat ihrem Ehemann, mit dem sie vier gemeinsame Kinder hat, am Tatabend beruhigende Medikamente ins Essen gemischt und ihm im Schlaf mit einem Messer oder einer Rasierklinge eine 18 Zentimeter lange, quer über den Hals verlaufende Schnittwunde zugefügt – "zweifellos, um ihn verbluten zu lassen", wie die Anklage festhielt. Das Opfer wurde wach und überlebte.

Die 33-Jährige präsentierte bei den Gerichtsverhandlungen immer wieder unterschiedliche Versionen vom Ablauf der Tatnacht. Zuerst behauptete sie, ihr Mann habe sie attackiert und sie habe sich in Notwehr ein Teppichmesser gegriffen. Später stritt sie das ab und stellte in den Raum, dass es ihre zum Tatzeitpunkt nicht strafmündige Tochter gewesen sei.

15 Jahre Haft

Im dritten Rechtsgang wurde die Frau zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Dieses Urteil hat jetzt der Oberste Gerichtshof bestätigt. Das heißt, die Verurteilung wegen des Verbrechens des versuchten Mordes ist rechtskräftig. Ganz abgeschlossen ist die Causa aber immer noch nicht: Das Oberlandesgericht Linz muss noch über die Strafberufung der Frau entscheiden, also ob es bei den 15 Jahren bleibt oder die Strafe reduziert wird.

