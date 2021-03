Mordversuch in Rainbach? Prozess startet am 30. März

Die Nacht vom 16. auf den 17. Juli 2020 wird eine Frau aus dem Bezirk Schärding nie mehr vergessen. In jener Sommernacht soll ihr 21-jähriger Ex-Freund versucht haben, die Frau und ihre beiden kleinen Kinder zu töten, die OÖN haben mehrfach berichtet. Von einem der beiden Kinder ist der 21-Jährige der leibliche Vater.

Für den Innviertler, der sich einen Tag nach der Tat bei der Polizei in Schärding freiwillig stellte, gilt die Unschuldsvermutung. Am Dienstag, 30. März, muss sich der Angeklagte in Ried vor einem Geschworenengericht wegen versuchten Mordes und absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten. Der Prozess ist von 9 Uhr bis 17 Uhr im Schwurgerichtssaal angesetzt.

Der Angeklagte, der vom Linzer Rechtsanwalt Andreas Mauhart verteidigt wird, sitzt seit seiner Festnahme am 17. Juli 2020 in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft. Das Motiv seiner mutmaßlichen Tat dürfte Eifersucht gewesen sein.

Laut Anklage hat der bisher gerichtlich unbescholtene Angeklagte aus dem Bezirk Schärding zuerst seine Ex-Freundin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, anschließend soll er sich gemeinsam mit den beiden kleinen Kindern in eine Badewanne gesetzt und einen am Stromnetz angesteckten Toaster ins Wasser geworfen haben. Der Schutzschalter fiel, daher wurde niemand verletzt. Dann dürfte der 21-Jährige ins Schlafzimmer zurückgegangen sein und dort bei geschlossenem Fenster zwei Gaskartuschen geöffnet haben. Da die Frau aus der Bewusstlosigkeit erwachte, scheiterte laut Staatsanwaltschaft auch dieser Tatversuch.

Eifersucht als Tatmotiv?

"Das Tatmotiv war Eifersucht. Für uns steht fest, dass es sich dabei um mehrfach versuchten Mord gehandelt hat. Der Angeklagte war in den bisherigen Vernehmungen grundsätzlich geständig", sagt Alois Ebner, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Ried.

Der Beschuldigte sei laut Gutachten der Linzer Psychiaterin Adelheid Kastner trotz einer diagnostizierten narzisstischen Persönlichkeitsstörung voll umfänglich schuldfähig.

"Bei einem Schuldspruch durch die Geschworenen wegen versuchten Mordes droht dem Angeklagten im Maximalfall eine lebenslange Haftstrafe" sagt Ebner.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at