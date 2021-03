Mordversuch in Rainbach? Heute findet Prozess statt

Verantworten muss sich ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Schärding. Er soll in der Nacht von 16. auf 17. Juli 2020 versucht haben, seine Ex-Freundin und zwei kleine Kinder zu töten, die OÖN haben berichtet.

Zum Glück blieb es beim Versuch, der Innviertler sitzt seither in der Justizanstalt in Untersuchungshaft, kurze Zeit nach der Tat stellte er sich freiwillig bei der Polizei. Der bisher gerichtlich unbescholtene Beschuldigte soll laut Anklage zuerst seine Ex-Freundin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben, im Anschluss soll er sich gemeinsam mit den zwei kleinen Kindern in eine mit Wasser gefüllte Badewanne gesetzt und einen am Stromnetz angeschlossenen Toaster ins Wasser geworfen haben. Passiert ist nichts, da der Schutzschalter fiel. Zudem wird dem Innviertler vorgeworfen, bei geschlossenem Fenster im Schlafzimmer zwei Gaskartuschen geöffnet zu haben.

Bei einem Schuldspruch durch das Geschworenengericht bei dem Richterin Claudia Lechner den Vorsitz hat, droht dem jungen Mann aus dem Bezirk Schärding im Maximalfall eine lebenslange Haftstrafe.

