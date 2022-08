Mord in Bayern: Innviertler (75) ist nicht der Täter

"Mord in Niederbayern führt Ermittler auch ins Innviertel", titelten die OÖN am 10. Februar 2022. In Geratskirchen, einer 900-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn, rund 35 Minuten Fahrzeit von Braunau entfernt, ereignete sich am 22. Juli 2021 ein schreckliches Verbrechen. Ein 39-Jähriger wurde tot auf einem Bauernhof aufgefunden. Der Mann wurde durch einen Kopfschuss mit einer Schrotflinte getötet, am nächsten Morgen wurde er von seiner Lebensgefährtin gefunden. Seither ermitteln das Polizeipräsidium Niederbayern und die Staatsanwaltschaft Landshut wegen des Verdachts des Mordes.

Ins Visier der Ermittler geriet, wie damals exklusiv in den OÖN berichtet, auch ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Ried. Eine Hausdurchsuchung wurde durchgeführt, eine DNA-Probe abgenommen. Mögliches Motiv: Verdacht eines Mordes aus Eifersucht. Der Pensionist bestritt von Anfang an jegliche Verbindung zu der Straftat. Im Zentrum der Ermittlungen dürften Schrotflinten gestanden haben. Diese konnten bei den Durchsuchungsmaßnahmen im Innviertel nicht sichergestellt werden.

"Mittlerweile wurden die Waffen andernorts gefunden, sie konnten als Tatwaffen ausgeschlossen werden", heißt es in einer gemeinsamen Pressemittelung der Staatsanwaltschaft Landshut und des Polizeipräsidiums Niederbayern. Damit scheidet der Innviertler als Tatverdächtiger aus, die Ermittlungen gegen ihn wurden jetzt eingestellt. Auch der Tatverdacht gegen einen Mann aus dem näheren Umfeld des Opfers konnte entkräftet werden.

Hoffen auf Hinweise

"Trotz der intensiven und aufwendigen Maßnahmen, insbesondere im persönlichen Nahfeld des Opfers, konnte ein Täter bisher nicht ermittelt werden. Gleichwohl werden die Ermittlungen nach wie vor mit Hochdruck geführt. Dabei wird vor allem das weitere Umfeld des Opfers erneut unter die Lupe genommen. Hier sind die Strafverfolgungsbehörden auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen", sagt Alexander Ecker, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Landshut.

"Im Zusammenhang mit dem Mordfall gibt es nach knapp einem Jahr noch keine heiße Spur. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungsarbeiten wurden mehr als 1000 Vernehmungen und Befragungen durchgeführt und zahlreiche Spuren ausgewertet", sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern.

10.000 Euro ausgesetzt

In diesem Zusammenhang sei man jetzt erneut auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.