Mopedlenker schwer verletzt - Polizei sucht Fahrerflüchtigen

Der 16-Jährige aus Ostermiething fuhr gegen 15 Uhr mit seinem Moped auf der L1003 von St. Radegund in Richtung Hochburg-Ach. Im Gemeindegebiet von St. Radegund kam ihm ein Auto entgegen, das ihn durch Kurvenschneiden von der Straße drängte. Der Bursch kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Wald. Der entgegenkommende Fahrzeuglenker fuhr in Richtung St. Radegund einfach weiter. Der Mopedlenker erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Er musste vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Braunau gebracht werden.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kleines graues Auto

Beim zweitbeteiligten Fahrzeug dürfte es sich um einen kleinen grauen PKW handeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, sollen sich bei der Polizei in Hochburg-Ach unter der Telefonnummer 059133-4201 melden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.