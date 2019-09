Mopedlenker sah Polizei und bremste abrupt - schwerer Sturz

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn war am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr mit seinem Moped in Wildenau auf der Badeseestraße in Richtung See unterwegs. Als er eine vor ihm postierte Polizeistreife bemerkte, bremste er sein Moped scharf ab. Dadurch knickte der Lenker nach links ein und der 16-Jährige stürzte. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.