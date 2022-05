Mopedlenker bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Die 41-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen wollte am frühen Freitagabend vom Parkplatz eines Geschäftes in St. Martin im Innkreis (Bezirk Ried) auf die Hausruck Bundesstraße Richtung Aurolzmünster einbiegen. Den 35-jährigen Mopedfahrer, der in Richtung Ort im Innkreis unterwegs war, dürfte die Frau dabei zu spät bemerkt haben.

Der Zweiradfahrer leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte sein Moped aber nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er krachte frontal gegen die linke hintere Seite des Pkws und kam zu Sturz, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er vom Notarzt versorgt und dann in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis gebracht werden musste.