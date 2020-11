Mopedlenker (16) lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Der Jugendliche hatte am Sonntagnachmittag versucht, einer Polizeikontrolle im Bezirk Braunau zu entgehen. Er begründete seine rasante Flucht damit, dass er sich vor möglichen Konsequenzen gefürchtet habe.

Eine Streife war auf den 16-Jährigen, der mit einem 14-jährigen Freund auf dem Sozius auf der L1009 in Richtung Oberfranking unterwegs war, aufmerksam geworden, da auf dem Moped keine Kennzeichen montiert waren. Als die Beamten den jungen Innviertler stoppen wollten, versuchte er der Anhaltung durch rücksichtslose Fahrweise zu entgehen.

Die Beamten verfolgten das Moped mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn. In einem Waldstück im Bereich des Weißplatzes im Gemeindegebiet Ostermiething wollte der 16-Jährige schließlich zu Fuß weiter flüchten. Er konnte jedoch von einem Beamten eingeholt und angehalten werden. Am Moped stellten die Polizisten mehrere vorschriftswidrige Umbauten fest. Der Jugendliche wird wegen mehrerer Delikte angezeigt, teilte die Polizei am Abend mit.

