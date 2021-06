Mofalenker bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Eine 66-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Schärding war am Freitag kurz nach 18 Uhr mit ihrem Pkw auf der Fronwaldstraße in Schardenberg unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ihr 11-jähriger Enkel. Nach der Stopptafel im Kreuzungsbereich mit der Steinbrunner Straße wollte die Frau geradeaus weiter Richtung Kubingerstraße fahren.

In der Kreuzungsmitte allerdings kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Mofa eines 17-Jährigen: Der Bursch wurde über den Pkw geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt und der Rettung ins Klinikum Passau gebracht.

Die Frau und ihr Enkel wurden leicht verletzt.