Mofa und Auto kollidierten: Mofalenker verletzt

Der 63-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr um 14:30 Uhr auf dem Güterweg Rödt im Gemeindegebiet von Pramet in Richtung der Kreuzung mit dem Güterweg Knirzing und bog dort rechts ab. Gleichzeitig fuhr ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Ried mit seinem Mofa auf dem Güterweg Knirzing in Richtung Güterweg Rödt und bog an der Kreuzung links ab. Die beiden Fahrzeuge stießen in der Kreuzungsmitte zusammen, der 24-Jährige stürzte vom Mofa. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.