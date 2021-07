Möglichst CO2-neutrale Produktion als Ziel

Energie optimal einsetzen und damit Kosten sparen wollen die beiden benachbarten Unternehmen Kienesbauer und Unterfurtner. In Zusammenarbeit mit der Linz-AG-Tochter Linz-Energieservice (LES) wurden Energiesparprojekte umgesetzt. Beim Maschinenbauer Kienesberger wurde eine Photovoltaikanlage auf rund 700 Quadratmetern errichtet, zudem setzte man in Produktion und Betrieb auf eine LED-Beleuchtungsanlage. Auch bei der Firma Unterfurtner wird auf LED gesetzt. So können nun Jahr für Jahr mehr als 210.000 kWh Strom eingespart werden. "LED-Technologie ist sehr energieeffizient, und Strom aus Solarzellen gehört heute zu den saubersten Formen der Elektrizitätserzeugung. Im Zusammenspiel werden die Vorteile besonders deutlich", sagt Geschäftsführer Sven Kienesberger und lobt die Zusammenarbeit mit der LES.