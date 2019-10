Modernes Selfie-Studio in "altem" Billa

"Click yourself" lautet das Motto im Fotostudio von Franz Murauer und Helmut J. Laufenböck. In Eigenregie hat das kreative Duo den Kassenbereich einer ehemaligen Billa-Filiale in Riedau in eine überdimensionale Fotobox umgebaut. Egal ob Poltergruppe, Freudeskreis oder Familie – hier ist jeder selbst am Drücker. Lustige Schnappschüsse garantiert.

Murauer und Laufenböck leben beide in Zell an der Pram und sind bereits seit Jahrzehnten befreundet. "Wir sind seit 1982 beim Fotoclub Riedau/Zell an der Pram und fotografieren beide schon seit Jahren von Hochzeiten über Landschaften bis hin zu Dokumentationen für Firmen", erzählt Laufenböck. Vor einem Jahr hat er seinen Job als Programmierer an den Nagel gehängt und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. "Ich und Franz haben 2017 gemeinsam eine OG gegründet und waren dann auf der Suche nach geeigneten Räumen für unser Studio. Es war aber gar nicht so einfach, etwas Passendes zu finden. Ein Freund, der bei der Firma arbeitet, die sich ebenfalls in der ehemaligen Billa-Filiale befindet, hat uns dann den Tipp gegeben", sagt der 54-Jährige. In Eigenregie haben dann er und sein Geschäftspartner den ehemaligen Kassenbereich in einen Empfang mit Wohnzimmer-Charakter sowie ein geräumiges Fotostudio mit drei verschiedenen Hintergründen, jeder Menge Accessoires und drei Fotokameras verwandelt.

Drei Fotoboxen zu vermieten

"Ich fotografiere seit Jahren irrsinnig viele Hochzeiten und bin da dann auch auf die Idee gekommen, eine Fotobox zu bauen, damit die Leute auch selber lustige Bilder machen können", erzählt Murauer. Der 54-Jährige hat seinen Beruf bei der Lebenshilfe nicht aufgegeben. "Aber ich bin schon fast hauptberuflich Fotograf und mit vollem Herzblut dabei. Als ich meine erste Fotobox vor sechs Jahren gebaut habe, gab es so etwas noch nicht. Bis diese perfekt funktioniert hat, musste ich einige Herausforderungen meistern."

Gemeinsam mit seinem Partner vermietet er nun drei Fotoboxen für Feiern aller Art. "Der Gedanke vom eigenen Fotostudio schwirrt uns schon seit einigen Jahren im Kopf herum", so die beiden Zeller. Nachdem die richtigen Räumlichkeiten gefunden waren, gab es kein Zurück mehr. "Seit Anfang des Jahres haben wir renoviert, im April dann den Probebetrieb gestartet und jetzt sind wir bereit für Anfragen aller Art", so das Duo.

Empfangen haben die beiden Zeller in ihrer Fotobox bereits ganz unterschiedliche Leute. "Bei uns waren schon eine Dame mit ihrer Schildkröte und ihrem Hund, Schulklassen und Poltergruppen, bis hin zu Schwangeren, die Fotos von ihrem Babybauch gemacht haben." In erster Linie will das kreative Duo aber Familie ansprechen. "Da nicht wir, sondern sie selbst fotografieren, entstehen ganz besondere Bilder. Die Kinder können sich richtig im Studio austoben und es fällt auch die Scheu bei den Eltern weg, da kein Mensch ansonsten im Raum ist", sagt Murauer. Gemietet werden kann die überdimensionale Fotobox entweder 20, 40 oder 60 Minuten. "Einfach online über unsere Homepage anmelden. Dann bekommt jeder von uns eine Einführung und es kann auch schon losgehen", sagt der 54-Jährige. Ein Tipp des Profis ist, sich bereits vorher Gedanken zu machen, welche Fotos man machen möchte. "Optimal ist, wenn man sich vorab ein paar Bilder von anderen anschaut und so bereits Ideen sammelt. Jeder kann auch gerne eigene Requisiten mitnehmen", sagt Laufenböck. Geöffnet hat das Selfie-Studio montags, freitags und samstags.

Klassisches Fotostudio geplant

Zusätzlich zu der Fotobox möchten sich die beiden Zeller ein klassisches Fotostudio am Standort in der Peßlerstraße in Riedau einrichten. "Dafür werden wir in nächster Zeit noch ein Hintergrundsystem an der Decke montieren", sagt Laufenböck. Geplant ist, dass einer der beiden Fotografen dann einen Tag pro Woche vor Ort ist und Aufnahmen von Familienfotos bis hin zu klassischen Passbildern macht. Info: 321fun.at

