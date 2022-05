Modellregion für Energie geplant

Das Förderbudget von 3,18 Millionen Euro, das zwischen 2015 und 2022 zur Verfügung stehe, sei durch 92 eingereichte Projekte beinahe ausgeschöpft, so die EU-geförderte Initiative im Rahmen einer Vollversammlung in Ried. Als Beispiele genannt werden "Wie ’s Innviertel schmeckt", ein neuer Generationentreffpunkt in Kirchheim im Innkreis, ein "Bodenkoffer" und die "Mettmacher Platzl". Ziele und Ideen für die Zukunft seien erarbeitet und in eine Strategie eingebunden, um ab 2023 wieder Fördergelder für die Region zu bekommen, so Rita Atzwanger, Geschäftsführerin der Leader-Region.