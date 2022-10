Modellbaumesse am Wochenende

In einer eigenen Halle rollen Miniatureisenbahnen an, in zwei Hallen können Lego-Freunde staunen. RC-Modelle werken auf einer Baustelle, rasen im Rennmodus, fliegen waghalsige Manöver und stechen sogar in einem eigenen Hafenbecken in See. Im Bereich Plastik- und Kartonmodellbau nimmt die Messe in Ried ohnehin die führende Rolle im deutschsprachigen Raum ein. Geboten werden Workshops und eine Jugend-Bastelecke. Für jeden sei etwas dabei, vom Neueinsteiger über den Profi bis zur Familie, so die Messe.