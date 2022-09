Mobilitätswoche in der Stadt Ried mit Schwerpunkt Radfahren

Mit einer Reihe an Aktivitäten legt sich die Stadt Ried zur Europäischen Mobilitätswoche ins Zeug, um Alternativen zum motorisierten Individualverkehr schmackhaft zu machen. Am Freitag, 16. September, lässt sich der Citybus ganztags gratis nutzen. Am Freitag und Samstag wird ein Teil des Stelzhamerplatzes zur autofreien Verweilzone – mit "Leserad" und Kinderkarussell mit Fahrradantrieb. Am Samstag werden Straßenabschnitte von Kindern bemalt, ein "Nachbarschaftsradeln" lockt von 14 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt ist beim Tourismusbüro.

Zwei "Klimaaktiv Sommerfahrradkurse" für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren werden am Montag, 19. September, ab 14 und 16 Uhr vom Stelzhamerplatz aus geboten. Mitzubringen ist das eigene Fahrrad, die Kurse sind kostenlos, Anmeldung an eva.frauscher@ried.gv.at.

Am Dienstag werden am Wochenmarkt und beim Bahnhof "Geh-Schenke" verteilt, in Form eines gesunden Frühstücks – als Dankeschön für jene, die mit Öffis, zu Fuß oder per Rad unterwegs sind. Ab 18 Uhr findet ein "Mobilitäts-Runder-Tisch" ab 18 Uhr im Rahmen des Stadtentwicklungsforums statt, Interessierte können sich mit Politikern zu Mobilitätsthemen austauschen. Am Mittwoch folgen um 14 und 16 Uhr am Stelzhamerplatz zwei weitere Fahrradkurse für Kinder.

Am Donnerstag, 22. September, gibt es am Unteren Hauptplatz von 13 bis 18 Uhr eine Cargo-Bike-Radshow, dazu eine Bike-Wash-Station Veloclean der Firma Wintersteiger zur Reinigung von Fahrrädern. Von 14 bis 16 Uhr lockt ein Radreparaturworkshop mit Hubert Kickinger, ab 13 Uhr eine Fahrradausstellung der Firma Ginzinger – ebenfalls am Hauptplatz.