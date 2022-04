Mobilität, Leerstände und Wohnen

Bei der Generalversammlung der Inn-Salzach-Euregio mit ihren 134 Mitgliedsgemeinden in Zell an der Pram wurde Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreter sind die Landtagsabgeordneten Thomas Dim aus Ried und Gabriele Knauseder aus Braunau.

Die Inn-Salzach-Euregio hat die operative Entwicklungsarbeit seit mehreren Jahren an die Regionalmanagement OÖ GmbH ausgelagert. Im Rahmen von Verbünden wie den vier Stadt-Umland-Kooperationen Braunau, Mattighofen, Ried und Schärding wurden 26 interkommunale Projekte mit einer Fördersumme von 4,6 umgesetzt.

Neuer Schwerpunkt für Stadtregionen, aber auch für alle sogenannten Kleinregionen von mindestens drei Gemeinden bildet die Revitalisierung von Leerständen und Brachflächen. Gemeinden werden mittels umfassender Analyse bei Kooperationsthemen und -projekten unterstützt.

Aktuell gibt es in der Region Innviertel-Hausruck 15 aktive Agenda-21-Gemeinden. Die Nachfrage sei momentan besonders hoch. Aus dem Programm Interreg Österreich-Bayern wurden in der Periode 2014 bis 2020 16 grenzübergreifende Großprojekte und 50 Kleinprojekte mit einer Fördersumme von 11 Millionen Euro genehmigt.

Das Dienstleistungsangebot im Bereich eines regionalen Mobilitätsmanagements soll in der Region bei der Entwicklung und Umsetzung von innovativen, gemeindeübergreifenden Mobilitätsprojekten unterstützen. Der Fokus liege dabei im Bereich des Fuß- und Radverkehrs, der Kombination mit dem öffentlichen Verkehr und bedarfsorientierten Mobilitätssystemen wie Ruf- und Sammeltaxis.

Auch die Wohnbedürfnisse seien im Wandel. Sei es aufgrund spürbar steigender Baukosten, Achtsamkeit im Hinblick auf den Bodenverbrauch oder weil Menschen neue Wohnformen an anderen Orten kennen und schätzen gelernt haben. Diese Veränderungen bietet auch Chancen für alternative Wohnformen neben dem klassischen Einfamilienhaus, so das Regionalmanagement. Wohnen in Gemeinschaft könne dabei eine Möglichkeit sein. Man habe dieses Thema für die Region Innviertel-Hausruck aufgegriffen, um hier zunächst Bewusstsein für neue Wohnformen am Land zu schaffen und in Pilotgemeinden ein gemeinschaftliches Wohnprojekt bis zur Realisierung zu begleiten.