Mobil sein am Land: Taufkirchner zeigen mit E-Auto, wie das geht

Zu Fuß zum Arzt, mit dem Rad zum nächsten Supermarkt, mit den Öffis in die Arbeit – Menschen, die in der Stadt leben, finden wichtige Ziele meist in unmittelbarer Nähe. wer hingegen am Land wohnt, muss viel öfter größere Distanzen überwinden. Laut einer aktuellen ÖAMTC-Umfrage beträgt im Innviertel die Distanz zum Hausarzt im Schnitt 5,7 Kilometer, zur nächsten Einkaufsmöglichkeit 3,7 Kilometer. "Im Innviertel geht klar hervor, dass das Auto in punkto Verkehrsmittel die Nummer Eins ist", sagt Harald Großauer vom ÖAMTC Oberösterreich.

Problemtisch ist diese Tatsache für all jene, die kein Auto bzw. keinen Führerschein besitzen oder nicht mehr fahren möchten. Deshalb hat der Verein "Taufkirchen Mobil" – wie bereits berichtet – am 1. August 2019 einen sozialen Fahrdienst für die Taufkirchner Bevölkerung gestartet. "Das Angebot können nur Gemeindebürger von Taufkirchen in Anspruch nehmen, die beim Verein Mitglied sind. Durch einen äußerst günstigen Mitgliedsbeitrag soll es keine finanziellen Hürden geben. Ein Ehepaar zahlt zum Beispiel im Monat neun Euro. Sonst fallen für den Fahrdienst keine weiteren Kosten mehr an", sagt Stv.-Obmann Wolfgang Schick. Fahrziele seien, außer im gesamten Gemeindegebiet von Taufkirchen, auch Fahrten zu Ärzten und sozialen Einrichtungen. "Diese werden auch in die Nachbargemeinden angeboten."

Der Obmann des Vereines "Taufkirchen mobil" Bgm. Paul Freund (r.) mit seinen Stv. Maria Gruber und Wolfgang Schick.

140 Kilometer pro Tag

Die Nachfrage bei "Taufkirchen mobil" sei seit Anfang an sehr groß. "Vor allem am Vormittag für Fahrten zu den Hausärzten, Supermarkt, Banken sowie Therapeuten", sagt Schick. Nur in den ersten Wochen hätte es manchmal Tage gegeben, an denen der Fahrdienst nicht in Anspruch genommen wurde. "Aber mit der steigenden Mitgliederzahl wird das Elektroauto immer intensiver genutzt. Da auch Fahrten nach Schärding erledigt werden, stößt die Reichweite unseres Renault Kangoo manchmal an seine Grenzen. Im Schnitt können momentan am Tag 140 Kilometer bei sparsamer Fahrweise zurückgelegt werden", sagt der Taufkirchner. Anschließend dauere der Ladevorgang zirka acht Stunden, bis die volle Kapazität wieder erreicht sei.

"Für mich persönlich ist die Elektromobilität noch nicht der Weisheit letzter Schluss für den Alltag, da gerade im Winter, wenn man noch eine Heizung oder im Sommer eine Klimaanlage benötigt, die mangelnde Reichweite ein großes Problem darstellt. Wenn man sich als Privater ein Auto mit größerer Reichweite und sehr schneller Ladung anschaffen will, zeigt es einem finanziell sehr schnell die Grenzen auf. Für mich ist ein Auto in dieser Kategorie einfach zu teuer. Alternativ wäre für mich beim Kauf des Autos ein Antrieb mit Hybridtechnik. Als Zweitauto für kürzere Distanzen wäre ein E-Auto aber eventuell denkbar", sagt Schick.

Acht Fahrgäste pro Tag

In den letzten sieben Monaten sind mit dem Taufkirchner E-Auto über 10.000 Kilometer zurückgelegt worden. "An 142 Betriebstagen haben wir insgesamt 1100 Fahrgäste befördert. Im Schnitt nehmen acht Fahrgäste pro Tag diesen sozialen Dienst in Anspruch. Es wurden 879 Fahrten durchgeführt", sagt Schick.

Derzeit ist "Taufkirchen mobil" nur wochentags nutzbar. "Anfragen, ob der Fahrdienst zukünftig auch am Wochenende angeboten wird, beispielsweise am Sonntag für die Fahrt zur Kirche, gibt es. Im Juli wird über ein solches Angebote noch einmal diskutiert und der Verlauf des ersten Jahres evaluiert", sagt Schick.

34 Fahrer unterwegs

Momentan besteht der Verein aus 136 Mitgliedern, davon sind 34 als Fahrer engagiert. "Wenn nach drei Jahren die Förderungen vom Bund wegfallen, hoffen wir, dass wir auch ohne Förderung, mit Hilfe steigende Mitgliedszahlen, das Angebot aufrecht erhalten können. Um der Bevölkerung einer Gemeinde solch einen Dienst bieten zu können, braucht es ein engagiertes Kernteam von drei bis vier Personen, das sich mit dieser Materie intensiv beschäftigt und auch bereits existierende Modelle aufgreift."

Taufkirchens Bürgermeister Paul Freund (VP) und Maria Gruber haben zwei Jahre lang an diesem sozialen Projekt gearbeitet und viel Zeit investiert. "Dann hieß es, ehrenamtliche Fahrer zu finden, die sich für diese Sache begeistern und ihre Zeit dem Verein einmal im Monat zur Verfügung stellen würden. Das alles ist in Taufkirchen auf fruchtbarem Boden gefallen und gedeiht seither prächtig. Es braucht ein gutes Zusammenspiel von Gemeinde und Verein, um überhaupt ernsthaft an den Start gehen zu können."

Durch dieses Angebot werde vor allem den älteren Gemeindebürgern eine gewisse Mobilität ermöglicht und erhalten. "Die Dankbarkeit und Freude der Mitglieder ist für uns Fahrer Motivation, sich für eine solche soziale Angelegenheit zu engagieren."



Kabarett mit Supancic: Der Kulturausschuss Taufkirchen und der soziale Verein "Taufkirchen mobil" präsentiert einen Kabarettabend mit Mike Supancic am Samstag, 14. März, um 20 Uhr, im Bilger-Breustedt Schulzentrum in Taufkirchen an der Pram. Vorverkaufskarten gibt es bei oeticket.com sowie am Gemeindeamt und in den Banken.

