MMS Andorf gibt Einblicke beim Tag der offenen Tür

So haben die Besucher die Möglichkeit, an verschiedenen Stationen praktische Eindrücke des umfassenden Angebots zu erhalten. Mikroskopieren und Experimentieren, Programmieren und Lego-Mindstorm, Gestalten von Weihnachtsdekoration in den Werkstätten – überall gibt es Mitmach-Workshops.

Schüler und Lehrer begleiten die Besucher durch den Nachmittag und die Räumlichkeiten. Der Musikschwerpunkt präsentiert ebenfalls seine gesamte Bandbreite. Mit kurzen Vorführungen laden verschiedene Ensembles zum Zuhören ein. Eine mitreißende Tanzeinlage wird ebenso geboten. Zusätzlich zum Tag der offenen Tür veranstaltet die Andorfer Mittelschule auch einen Informationsabend, der am 12. Jänner um 20 Uhr im Festsaal stattfinden wird.