"Mittelzentren" wollen wieder verstärkt anpacken

Seit 2013 gibt es ein grenzüberschreitendes Mittelzentrum zwischen Simbach und Braunau, fünf Jahre später zogen Neuhaus und Schärding nach: Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern werden Potenziale in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zugestanden, die sich durch eine grenzübergreifende Zusammenarbeit noch deutlich steigern lassen. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren allerdings viele grenzüberschreitende Projekte auf Eis gelegt, nun wollen die Partner verstärkt anpacken. Da Simbach und Braunau bereits fünf Jahre mehr an Erfahrung haben, suchten der Bürgermeister von Neuhaus am Inn, Stephan Dorn, und Schärdings Bürgermeister Günter Streicher zuletzt den Austausch mit den Bürgermeistern Klaus Schmid aus Simbach und Johannes Waidbacher aus Braunau. Themen waren Erfahrungen der Simbacher und Braunauer mit ihrem gemeinsamen Stadtmarketingkonzept und der Vermarktung der Orte sowie das gemeinsame Veranstaltungsmanagement. Besprochen wurden auch die Pläne zur Gestaltung der Landesgartenschau Schärding und der Neuhauser Innlände.

Schärding denkt an den Bau einer Pumptrack-Anlage, die über einen Radweg auch an Neuhaus angebunden werden könnte.