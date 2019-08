Mit zwei Kindern im Kofferraum auf der Autobahn

Da staunten die Beamten der Grenzpolizeiinspektion Passau nicht schlecht: Die Polizisten kontrollierten auf der Autobahn bei der Rastanlage Donautal West in der Nähe des Grenzübergangs Suben ein Auto mit rumänischem Kennzeichen. Im Innenraum befanden sich vier Erwachsene zwischen 24 und 31 Jahren sowie drei Kinder.

Laut Polizei Passau war niemand der sieben Insassen, darunter zwei Säuglinge, die auf dem Schoß der Mutter saßen, angeschnallt oder in entsprechenden Sitzen gesichert. Doch damit nicht genug, denn als die Beamten einen Blick in den Kofferraum warfen, blickten ihnen vier Kinderaugen entgegen. Nachdem vorne im Fahrzeug kein Platz war, mussten die zwei Buben, vier und fünf Jahre alt, im Kofferraum mitfahren. "Die Erwachsenen erklärten die Situation damit, dass ein Auto mit Motorschaden liegen blieb, daher habe man die Reise in einem Fahrzeug fortsetzen müssen", heißt es in der Aussendung der Passauer Polizei.

Selbstverständlich wurde die Weiterfahrt der insgesamt neun Personen unterbunden.

Der in Bayern wohnhafte Fahrer wurde wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung angezeigt. Ihm droht eine empfindliche Geldstrafe.

