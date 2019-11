Mit Zigarette in der Hand eingeschlafen - Wohnung in Vollbrand

Gegen 1:40 Uhr ist der Mann in seiner Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses eingeschlafen - laut eigenen Angaben mit einer brennenden Zigarette in der Hand. Als der 45-Jährige wieder aufwachte, stand seine Wohnung bereits in Vollbrand. Er konnte selber aus der brennenden Wohnung flüchten und wurde von der Rettung mit Verbrennungen ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Weitere elf Personen wurden von der Feuerwehr aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet und von den Rettungskräften vor Ort versorgt.

