Mit weißen Rosen am 20. April zum Hitler-Geburtshaus

Es gibt sie offenbar noch immer: Personen, die am 20. April, dem Geburtstag von Adolf Hitler, nach Braunau fahren, um das Geburtshaus zu besuchen. So auch zwei bisher unbescholtene Schwestern, 26 und 24 Jahre alt, die mit ihren Freunden am 20. April 2024 eine rund 100 Kilometer lange Autofahrt vom Landkreis Deggendorf nach Braunau unternahmen. Braunes Gedankengut war dem Quartett nicht fremd, wie ein langer WhatsApp-Verlauf eindeutig beweist.