Mit viel Schwung geht es in Ried musikalisch ins neue Jahr

Nicht nur im Wiener Musikverein wird der Start in das neue Jahr mit schwungvoller Musik zelebriert – auch in der Rieder Jahnturnhalle wird beim Neujahrskonzert der PhilharmonieInnRied ein feines Programm geboten. Am Montag, 1. Jänner, wird ab 15 Uhr das renommierte Orchester aufspielen.

Das Orchester der PhilharmonieInnRied bringt mit seinem Dirigenten Marc Reibel – er ist Dirigent am Linzer Musiktheater – klassische Wiener Unterhaltungsmusik ins Innviertel. Mit Werken der Strauß-Dynastie und vielen anderen Ohrwürmern im Gepäck nehmen die dynamischen Musiker die Besucher mit auf eine musikalische Reise ins klassische Wien der Kaiserzeit. Mit Moderator Hans Peter Hochhold ist eine bewährte Stimme dabei, er führt in seiner charmanten Art durch das Programm.

Karten ab sofort erhältlich

Wer bei dem exklusiven und traditionellen Klangerlebnis zum Jahresbeginn dabei sein möchte, sollte sich unbedingt jetzt schon Karten sichern, rät Veranstalter Martin Burgstaller. Der Vorverkauf ist bereits im vollen Gange. "Genießen Sie einen entspannten Neujahrstag, lassen Sie das alte Jahr Revue passieren und stimmen Sie sich bei Walzerklängen auf das kommende Jahr ein", empfiehlt Martin Burgstaller.

Karten sind erhältlich auf www.konzertagenturburgstaller.at und unter 0677/64626118

