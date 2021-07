Eine der größten Radsportveranstaltungen Oberösterreichs findet am letzten August-Wochenende in Braunau statt. Am 28. und 29. August wird dabei in der Braunauer Innenstadt und Umgebung Radsport auf internationalem Niveau geboten. Mit Spitzengeschwindigkeiten von rund 50 Stundenkilometern werden die Radprofis beim Innenstadtkriterium durch die Braunauer Innenstadt unterwegs sein. Die begeisterten Zuschauer dürfen gespannt sein, wer heuer am schnellsten in die Pedale tritt und Grund zum Jubel